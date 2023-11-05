كاظم الساهر يقوم بهذ الخطوة .. من أجل فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - في إطار مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، كشف الفنان العراقي كاظم الساهر :"كتبت أغنية جديدة تحمل اسم اوقفوا إطلاق النار، واستعد لطرحها قريبًا، واتمنى أن تكون رسالة للجميع وأن يتم وقف إطلاق النار حقًا في فلسطين"
وعبر الساهر عن أمنيته أن يعم الأمن والسلامة على أطفال وأهل غزة، وأن تتوقف الحرب التي يدفع ثمنها الأبرياء.
ويتعاون الساهر في الأغنية مع احدى الجمعيات التابعة للأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية
وكان الساهر قد أعلن عن تأجيل حفلاته التي كان من المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.
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