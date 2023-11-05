إمبراطورة الغناء الروسي تعود مع زوجها العميل إلى وطنها

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل إعلام روسية، توثق وصول إمبراطورة الغناء الروسي ألّا بوغاتشوفا إلى وطنها.



ورصدت مقاطع الفيديو بوغاتشوفا بمحطة قطار لينينغراد بموسكو، واتجهت إلى قصرها الريفي في الضواحي.

كما وثقت مقاطع الفيديو وصول سيارة الرولز رويس الخاصة ببوغاتشوفا إلى قلعتها في قرية غرياز، بالقرب من موسكو.

يذكر أن بوغاتشوفا وزوجها ماكسيم غالكين المصنف عميلاً أجنبياً في روسيا، كانا قد غادرا البلد إلى إسرائيل مع إبنيهما ليزا وهاري، وذلك رفضاً لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وكانت طلبت بوغاتشوفا من وزارة العدل تسجيلها ضمن قائمة العملاء الأجانب، وذلك أسوة بزوجها بعد وضعه على القائمة.

وبعد مرور أيام على الحرب بين إسرائيل وغز ة، عادت بوغاتشوفا إلى وطنها، على الرغم من أن زوجها كان قد صرح في البداية: "على الرغم من وجود معارك في كل مكان، إلا أنني وبوغاتشوفا لن نغادر البلد. في هذه الأيام الحزينة لإسرائيل سنبقى مع شعبها".

وتعتبر بوغاتشوفا من أشهر المغنيات السوفيتيات والروسيات منذ ستينيات القرن الماضي، وحازت لقب فنانة الشعب في الاتحاد السوفيتي وروسيا.