شكرا لقرائتكم خبر عن تضامنا مع فلسطين .. طارق الشيخ يطرح "لما النفس تهون على النفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "لما النفس تهون علي النفس" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مؤخرا النجم طارق الشيخ في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يحضر عدد من الاغانى خلال هذه الفترة، حيث يطرحها أغنية أغنية على طريقة السينجل، وذلك بعد نجاح أغنية "الحساب برجولة" الذى طرحها مؤخرا وحققت نسب مشاهدة عالية.

وأضاف أنه يحرص على تقديم أغانى تلمس الشارع المصرى وتكون قريبة من الناس وتعبر عن كل شخص في الحياة .

يذكر أن أغنية "الحساب برجولة" من كلمات أبو مالك وألحان ليل المحمدى وتوزيع بلوك المزيكاتى، وتقول كلمات الأغنية:

ومين حب وما عاشي جراح

ومين في الدنيا متعلمش

ساعات الوحده تبقي براح

في وقت اللمه فيه ما تفدش

ياعرق الهم جدرك فين

وجاي منين انا معرفشي

اخاف احكي واقول وجعي

لناس بتخون ومبترحمش

ياذاتي يانفسي يا كياني

بعاتب فيكوا من غلبي