شكرا لقرائتكم خبر عن معالى زايد من عائلة فنية وقدمت أكثر من 100 عمل فنى خلال مشوارها.. ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، اليوم الأحد 5 نوفمبر، والتي تعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، وقدمت عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميدى والتراجيدى، ما جعل لها بصمات عديدة في السينما المصرية.

الفنانة معالى زايد قدمت أكثر من 100 عمل فنى تنوع بين السينما والدراما والتليفزيونية والمسرح، وتنتمي لعائلة فنية فوالدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، وهي خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما.

حصلت الفنانة معالي زايد عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "السادة الرجال" من جمعية الفيلم.

قدمت الفنانة معالى زايد العديد من الأفلام اليسنمائية الناجحة، من بينها، وضاع العمر يا ولدي، عروسة وجوز عرسان، ولا من شاف ولا من دري، الحلال يكسب، العربجي، الشقة من حق الزوجة، الأرملة والشيطان، الفرن، بيت القاضي، استغاثة من العالم الآخر، أنا اللي قتلت الحنش، قضية عم أحمد، لولاكي، السكاكيني، السادة الرجال، الصرخة، سيداتي آنساتي، أبو الدهب، البيضة والحجر، الزوجة تعرف أكثر، الزمن الصعب، أسوار الحب، المتهمة، رجل مهم جدا، سمك لبن تمر هندي، كتيبة الإعدام، وغيرها.

كما قدمت الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة في التليفزيون المصرى منها، الليلة الموعودة، دموع في عيون وقحة، الرجل الذي هوى، حلم الليل والنهار، بدارة، شفيقة ومتولي، الدم والنار، حضرة المتهم ابى، امراة من الصعيد الجواني، ابن الارندلى، الوترد المشدود، موجة حارة.