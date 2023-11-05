شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات حكاية "روحى فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة ON أولى حلقات حكاية "روحي فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب"، لعائشة بن أحمد اليوم الأحد في تمام الساعة 8 مساء، بعد الانتهاء من عرض حكاية "عيشها بفرحة".

وتجسد عائشة ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها ، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث سيطر الإثارة والرعب على البرومو التشويقي للعمل الذي طرحته شركة الإنتاج.

ويشارك في بطولة الحكاية بجاني عائشة كل من محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

"عيشها بفرحة" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، وحكاية "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل.



حكاية روحى فيك



حكاية روحى فيك