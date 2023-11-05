شكرا لقرائتكم خبر عن "منوعات من الزمن الجميل" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية 9 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً غنائيًا بعنوان "منوعات من الزمن الجميل"، وتحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو محب فؤاد، يوم الخميس 9 نوفمبر الجارى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمال من الزمن الجميل يقدمها 8 مطربين هم، ألاء أيوب، سارة مجدي، فاطمة زين، يمنى حسن، أيمن مصطفي، السيد وهب الله، وائل أبو الفتوح, محمد الخولي.

يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تم تأسيسها في الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.