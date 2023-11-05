شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا يتحول لشخصية سانتا كلوز ويعيد رقصته الشهيرة قبل 46 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد النجم جون ترافولتا رقصته الشهيرة الذى اشتهر بها عام 1977 خلال إعلان دعائى مؤخرًا لإحدى الشركات، ظهر فيه ترافولتا وهو متحولاً لشخصية "سانتا كلوز" وواضعًا ذقن بيضاء على وجهه بالإضافة لتسريحة شعر مختلفة تماماً.

جدير بالذكر أن الممثل العالمي جون ترافولتا اشتهر بجانب التمثيل فى القرن الماضى بالغناء أيضاً، وقدم حالة خاصة اشتهرت باسمه على مستوى العالم كله محققاً جماهيرية كبيرة بالشكل الذى يقدمه.



جون ترافولتا ما بين رقصته القديمة عام 1977 واعادتها حاليا

ومؤخرًا كون ثنائيًا مميزًا مع كلبه الخاص، حينما ظهرا سويًا خلال أكثر من صورة لهما أحدها وهو يأكل البيتزا في حين الصورة الثانية أتت وهما نائمين على السرير سويًا، حيث علق موقع الديلى ميل على الصورة الأخيرة بكتابة أن الممثل الشهير بات عليه أن يحجز مكانًا على سريره لصديقه المقرب، والممثل في الكلب.



جون ترافولتا

من ناحية أخرى يتعاون الثنائى جون ترافولتا وكاثرين هيجل للمشاركة في فيلم يدور يحمل طابع الكوميديا الرومانسية، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع فارايتي، والذى أكد أن الفيلم مأخوذ من الكاتب والمخرج نيك فاليلونجا، ويحمل اسم That's Amore.