نشوى مصطفى تتصدر بتصريحها عن البنزين والكهرباء .. فماذا قالت ؟

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة المصرية نشوى مصطفى الترند من خلال تصريحها عن ارتفاع سعر البنزين وانقطاع الكهرباء.

فقالت نشوى:" البنزين زاد لما العدو منع عنك تصدير الطاقة علشان يذلك ويكسرك ويهينك كمصري، المفروض أنت تقوله مش عاوز.. إيه يعني الكهرباء تقطع ساعتين تلاتة في اليوم، لأ اقطع 12 ساعة في اليوم بس أنا فوق العدو مش هيكسرني ومش هيذلني".

وأضافت: "الناس اللي بيقولوا الكهربا قاطعة بدال الساعة ساعتين، حتى لو قطعت 24 ساعة بس تبقى في بيتك متأمن مفيش عدو بره واقف ممكن يدخل يغتصب بنتك ومراتك ووالدتك، فالحمد لله نستحمل إحنا صحاب البلد دي ويا رب أحميها وأحرسها".

كلام نشوى مصطفى جاء خلال برنامج "بنت البلد" على قناة Ten.

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