إبنة شريف حلمي تكشف عن خضوعه لعملية جراحية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت هايدي شريف ابنة الممثل المصري شريف حلمي عن خضوع والدها لعملية جراحية.

هايدي كتبت على صفحتها:"ادعوا لأبويا ... بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه أمين يارب، أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين".

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