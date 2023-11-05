صفاء جلال بوجه متعب وحالة صعبة .. وهكذا علقت

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية صفاء جلال عن لوكها في دورها في مسلسل "ورق التوت" من خلال نشر صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وتؤدي صفاء دور "سيّدة"، في العمل الذي يعرض حالياً.

"سيّدة" ملامحها متعبة، ، فكتبت صفاء تعليقاً: "اي ست في الدنيا ممكن تبقي كده او كده ربنا يقوي كل ست شقيانه في الدنيا سيده من مسلسل ورق التوت يا رب يعجبكم".

يذكر أن "ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.