هل فعلاً بيومي فؤاد طرد محمد سلام من مسرحيته في الرياض ؟

ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم الممثل المصري بيومي فؤاد مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال صورة من عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ومنشور أن بيومي في الصورة كان يقول أن الممثل المصري محمد سلام لم يعتذر عن عدم السفر لموسم الرياض بسبب تعاطفه مع فلسطين بل لأنه طرده من المسرحية.



ولكن سرعان ما ظهر ظهر الفيديو الحقيقي، وكان فؤاد يوجه تحية لمخرج المسرحية محمد المحمدي بطريقة ساخرة قائلا: "في الإخراج في عيل ولا له لازمة اسمه محمد المحمدي".

محمد سلام كان قد كتب عبر صفحته أنه اعتذر عن السفر لأنه لا يستطيع أن يقدم عمل كوميدي في ظل ما تشهده فلسطين وتوقع أن يتم إلغاء المسرحية لكن ذلك لم يحدث.

مسرحية "زواج اصطناعي" أول عمل مسرحي في مسيرة الممثلة المصرية مي عز الدين، وهي بطولة أيضاً محمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.