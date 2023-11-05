أكد سلطان باهديلة، طليق الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، أنه لا يشعر بالندم على قرار الانفصال، مؤمنًا بأن كل شيء مقدر.
وعن حزنه للانفصال، قال سلطان: “ليس من الضروري أن أخبر الناس أنني حزين، ولم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ”.
وأضاف: “بالطبع لا أحد سعيد بالطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم”.
وفيما يتعلق بعلاقته بابنه تركي، قال سلطان: “إنه توأم روحي ونسخة مني في كل شيء”.
وفي وقت سابق، صرحت بلقيس فتحي أنها ترى أن أسباب الطلاق أمور شخصية يجب الاحتفاظ بها، لأنها أسرار البيوت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سلطان باهديلة يعلق على انفصاله من بلقيس.. ويكشف عن علاقته بابنه تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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