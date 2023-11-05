صلاح عبدالله عن محاولات إشعال الفتنة في الوطن العربي: "لجان مأجورة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان صلاح عبدالله على محاولة البعض إشعال الفتنة بين الشعب المصري وشعوب البلدان العربية وسط تصاعد الأحداث في غزة ومواصلة الجيش الإسرائيلي انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.

ونشر "صلاح عبدالله" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "فيه حاجة عايز أقولها واللي يقتنع شكرًا واللي مايقتنعش براحته بس بدون تجاوز، إشعال الفتنة بين المصريين وإخواتهم العرب عالسوشيال ميديا شغل لجان مأجورة معظمها تبث سمومها من الخارج ومعظمها حسابات حديثة ومزيفة وأهدافها معروفة فلا يجب ولا يصح أن ننساق ورائها ونشيرها وننشرها".

ولاقى منشور الفنان صلاح عبدالله اعجاب متابعيه قائلين: "صدقت وأصبت يا عم صلاح، كلام عاقل، تسلم يا عم صلاح اللي يبارك لك، عندك حق فعلا ياريت الناس تاخد بالها".

ويواصل الفنان الكبير صلاح عبدالله دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر تعليقه على الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة واستشهاد الآلاف من الفلسطينيين.

يذكر أن صلاح عبدالله عرض له مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.