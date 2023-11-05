شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح: شكرا لكل أصحابى وإخوتى اللى ساندونى فى "على باب العمارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان الكوميدى حاتم صلاح الشكر لكل زملائه الذين شاركوا معه فى مسلسله الجديد "على باب العمارة" كضيوف شرف، وكتب على صفحته بموقع إنستجرام: "شكرا لكل أصحابي وإخوتي اللي نوروني وكانوا ضيوف شرف مسلسل "علي باب العمارة" حقيقي شكرا من كل قلبي انكوا كنتوا موجودين اضفتوا بهجة كبيرة للمسلسل، وحرص على ان يذكر كل فنان باسمه وهم النجوم رحمة أحمد فرج، مصطفي غريب، عبد الرحمن ظاظا، شريف حسني، ياسر الطبجي، وليد عبد الغني، محمد الرخ، محمود السيسي، محمد خليفة والفنان الكبير أحمد أمين.. حقيقي كانت هتبقي ناقصة كتير من غيركم".



بوست حاتم صلاح

يذكر أن حاتم صلاح خريج كلية تجارة جامعة عين شمس، وكانت بدايته مع التمثيل من خلال فريق الجامعة، وانقطع عن التمثيل سنتين ثم قرر العودة مرة أخرى وعمل مساعد مخرج فترة، وكون فرقة اسمها جيل 80 وأنت طالع، وقدمت الفرقة مسرحية، وبعد ذلك شارع في أكثر من عمل بأدوار صغيرة منها "موضوع عائلى"، فيلم "أعز الولد"، "اللعبة 3".

جاءت مشاركة حاتم صلاح في مسلسل "الكبير اوى 6" مع أحمد مكى بمثابة نقطة تحول في حياته الفنية بعدما شارك مع مكى في مسرحية حزلقوم، حيث جسد في الكبير أوى شخصية شخصية نفادي الصديق القديم للكبير أوى، وانطلق بعدها بالمشاركة في نفس العام خلال مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم، وبعدها قدم دور مؤثر في فيلم "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

استكمل حاتم صلاح بعد ذلك دور نفادى في مسلسل "الكبير أوى 7" مع أحمد مكى وفى نفس الوقت شارك بدور بارز في مسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين خلال شهر رمضان الماضى، لتأتى له فرصة بطولة مسلسل "على باب العمارة" المقرر عرضه على منصة Watch it حيث يتصدر العمل وتدور الأحداث حول الشخصية التي يجسدها في العمل.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.