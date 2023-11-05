شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يقدم "إمبراطورية م" ويعيد البطولة الرجالية للرواية الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل النجم خالد النبوى على تقديم مسلسل "إمبراطورية م" ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج محمد سلامة، من إنتاج أروما أستديوز، حيث يقدم النبوى الرواية التي سبق وقدمتها الفنانة القديرة فاتن حمامة بنفس الاسم، وكانت أم لـ 6 أبناء وبنات، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 1972، لرواية إحسان عبد القدوس، وإخراج حسين كمال.

ولكن الذى لا يعرفه الكثير أن الرواية الأصلية باسم "امبراطورية م" كان بطلها رجل، والراوية مانت مايقرب من 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد إولاده عليه وويرغبون في عمل انتخابات واختيار حاكم للإسرة، وتحت الضغط يوافق الاب ويفاجأ ان اللى اختاروه حاكم للبيت هو برضه، دليل على حبهم له.

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر .