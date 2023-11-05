ميدو عادل وسهر الصايغ يجتمعان في مسرحية غنائية

ميرنا وليد - بيروت - تجمع مسرحية "بص للعالم بقلبك" بين الممثل المصري ميدو عادل والممثلة المصرية سهر الصايغ.

ميدو يقدم دور "روميو" فيما تقدم هي دور "جولييت".

المسرحية مأخوذة من مسرحية "روميو وجولييت" للكاتب الإنكليزي وليام شكسبير التي قدمت في مسرحيات وأفلام قديمة وحديثة وترجمت للكثير من لغات العالم.

وتعتبر هذه المسرحية من الكلاسيكيات العالمية وإسمي روميو وجولييت معروفين كثيراً حوال العالم.

ويشارك في بطولة المسرحية الفنان علي الحجار، والممثلين عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، مايكل سيدهم، آسر علي، طارق راغب، وهي من إخراج عصام السيد، تعرض على على المسرح القومي.

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