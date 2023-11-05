ممثلة أميركية في مظاهرة ضد إسرائيل

ميرنا وليد - بيروت - أقيمت صباح السبت مظاهرة في نيويورك لدعم فلطسين.

النجمة الأميركية سوزان سارندون شاركت في هذه المظاهرة، ونشرت صورتها وهي موجودة على منصة المظاهرة، وعلقت : "ليس من الضروري أن تكون فلسطينياً حتى تهتم بما يحدث في غ ز ة. أنا أدعم فلسطين، لا أحد حر حتى يتحرر الجميع".

سوزان شاركت في فيلم Dead Man Walking ونالت عنه جائزة الأوسكار عام 1996.

ظهرت سوزان أول مرة على مسرح برودواي في مسرحية أن (أمسية مع ريتشارد نيكسون) عام 1972 واستلمت ترشيحات جائزة دراما ديسك للمسرحيات التي شاركت بها على مسرح برودواي، وفي التلفزيون رُشّحت لنيل ستة جوائز إيمي.

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