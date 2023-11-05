مصطفى الخاني يقوم بمناسك العمرة .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري مصطفى الخاني مجموعة من الصور خلال تأديته مناسك العمرة.

وكتب الخاني تعليقاً:"يارب فرجك علينا وعلى بلادنا يارب ".

وكان قد نشر الممثل السوري وائل شرف مؤخراً صورة له برفقة مواطنه الممثل مصطفى الخاني، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّق وائل على هذه الصورة بـ طريقة طريفة بالقول: "العزيز الغالي مصطفى الحاني سُعدت كثيرا بلقاءك و يا ليت تتدرب شوي عالطاولة مو مشان شي مشان الحماس بس والله تعادل".

وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، وتجدر الإشارة الى ان الثنائي كانا شاركا سابقا في المسلسل الشهير "باب الحارة"، مصطفى الخاني بدور "النمس"، ووائل شرف بدور "معتز".

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