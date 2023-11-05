سيريناي ساريكايا تتشارك مع جمهورها لقطات جريئة جداً لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التركية سيريناي ساريكايا مجموعة من الصور الجريئة لها، وظهرت سيريناي بفستان مزين بطبعات الورود.

واستعرضت سيريناي ساقيها بطريقة جريئة جداً.

وكانت قد كشفت وسائل إعلام تركية مؤخراً ان والد الممثلة جانسو توسون خان زوجته مع والدة زميلتها الممثلة التركية سيريناي ساريكايا، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور.

وفي تعليق لوالدة جانسو قالت لوسائل إعلام تركية: " لست في وضع يسمح لي بالتحدث ولكن كل الاخبار صحيحة ، فوضت امري بهم الى الله"، ولاقت الدعم الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذي أرادوا معرفة رأي سيريناي ساريكايا في هذا الأمر، الا انها لم تعلّق بعد على الخبر.

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