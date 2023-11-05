ممثل مصري يكشف عن حلم غريب راوده قبل الحرب

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري أحمد فؤاد سليم عن حلم راوده قبل مشاركته في حرب أكتوبر 73 بأيام قليلة.

وفي التفاصيل قال سليم:" العقل الباطن والأحداث اللي بنشوفها قبل حرب أكتوبر 73 خلتني أشوف في حلمي إني راكب عجلة وسط مزارع وأصوات أجراس الكنيسة والأدان حواليا وشوفت ناس بتصلي في الأراضي الزراعية دي فروحت علشان أتوضى وأصلي معاهم.شوفت قسيس كان لابس القبعة ولقيته بيتوضى جنبي وأنا في حالة ذهول وبعدين لقيته بيصلي معايا في الصفوف الأمامية وكان معانا شيخ اسمه سالم في الفرقة التامنة في الجيش المصري ولما قولتله عن الرؤية دي بصلي بدهشة وقالي انت كنت بتصلي في القدس وأن الرؤية دي بشرة خير عشان تطمن الجنود في حالة التوتر اللي عايشنها وبعدها بأسبوع انتصرنا في حرب أكتوبر."

كلام سليم جاء خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة قناة إكستر نيوز.

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