بالفيديو: نادين نجيم تعلن نيتها اعتزال التمثيل قريبًا

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن نيتها اعتزال التمثيل، وذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر “هي هب” المقام في الرياض.
أكدت نجيم أنها ترغب في اعتزال التمثيل وهي في قمة نجاحها، وهو ما تعيشه حاليًا.
وقالت بطلة مسلسلي “صالون زهرة” و”الهيبة” إنها تفكر في الاعتزال منذ فترة، لكنها لم تحدد موعدًا محددًا حتى الآن.
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