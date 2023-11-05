سيرين عبد النور تهاجم المطالبين بتدخل لبنان في الحرب.. وتصف متابعة بـ الغبية

هاجمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، كل من يطالب بتدخل لبنان في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يتعرض فيه قطاع غزة لهجوم غاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشاركت سيرين تغريدة عبر حسابها في “إنستغرام” وجَّهت فيها رسالة شديدة اللهجة لكل من يطالب باشتعال الحرب، رافضًة أن يعاد مشهد مقتل أطفال قانا، الذين فقدوا حياتهم في حرب تموز/ يوليو 2006.

وكتبت: “من يطالب السيد حسن نصر الله بالحرب، عليه أن يسترجع صور أطفال قانا وصور لبنان في حرب تموز. إذا كنت تحب الأكشن والدم، شاهد فيلم رعب بدل أن تحضر وجعنا وتفتح النار على سماء لبنان”.

وتعرضت تغريدة سيرين لانتقادات من بعض المتابعين، الذين رأوا أنها تتصرف بأنانية في ظل ما يشهده أطفال غزة من قصف وقتل. فعلَّقت إحداهن: “أنانية الشعوب! ترى الدفاع عن أطفال لا ذنب لهم في موتهم حبًا للأكشن والأفلام! كم أنت سخيفة، عمومًا فيلم الرعب متاح على شاشة الجزيرة مجانًا بدون وقت محدد. أنصحك أن تشاهده حتى يصحو ضميرك”.

وردت سيرين على المتابعة واصفةً إياها بـ”الغبية”!، وكتبت بنبرة غضب: “وغبائك شو؟ ما هو ما هو متوفر على الشاشة ليس فيلمًا، بل حقيقة وشاهدته أكثر منك، لذلك أرفض أن يعيش أهل بلدي وشعبي مثل هذه المعاناة”.

وشددت سيرين على أنها تتمنى للشعب الفلسطيني أن يعيش بأمان وسلام، لكنها لا تريد أن يتعرض لبنان لنزاعات جديدة كالتي عاشها عام 2006. واختتمت منشورها: “وعلى فكرة أنانيتك هي أنك تحبي أن تقود شعب ووطن بأكمله إلى الصراع بدل السلام”.