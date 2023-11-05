شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل: أصبت بقطع فى الركبة وأنا بلعب كورة مع أصحابى وبصور أعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام إسماعيل لـ"الخليج 365" عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، مؤكدًا أن حالته تحسنت بشكل كبير ومن المقرر خضوعه لجلسات علاج طبيعى خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الإصابة حدثت بسبب مباراة كرة قدم كان يشارك فيها مع بعض أصدقائه.

وأشار هشام إسماعيل إلى أنه لم ينقطع عن تصوير أي أعمال فنية يرتبط بها في الوقت الحالي خاصة التي لا تتطلب بذل مجهود كبير، ولكن هذه الإصابة منعته عن المشاركة فى عرض مسرحيته "طيب وأمير" التي تعرض على مسرح ميمى بوسط البلد، لافتًا إلى أنه سيعود للعرض مرة أخرى يومين الخميس والجمعة المقبلين.

يذكر أن هشام إسماعيل يعيش حاليًا انتعاشة فنية بمشاركته في بطولة 3 أعمال دفعة واحدة، حيث بدأ مؤخرًا تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "أسرة مع بعضينا" بإحدى فيلات المقطم والفيلم إخراج مينا سويحة وتأليف أحمد عيسى ويشارك في البطولة مروة عبد المنعم وإبرام سمير، ندى بسيوني، ميسرة، رضا إدريس، أحمد السلكاوى.

ويشارك هشام إسماعيل فى بطولة مسلسل "حدوتة منسية" الذى يجسد فيه دور الابن الأكبر للفنانة سوسن بدر، ومتزوج من عبير صبري خلال العمل الذى يقوم ببطولته سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى الدين.

كما أنه مرتبط بالمشاركة في مسرحية "طيب وأمير" يومان في الأسبوع الخميس والجمعة، والعرض كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة: عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد كم نجوم فرقة المسرح الكوميدي.