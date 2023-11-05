شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح يدعم أهالى غزة ويغنى "يا صباح النور يا بيوت غزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الفنان أمير صلاح الدين القضية الفلسطينية وعبر عن استيائه وحزنه الشديد من المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال الأبرياء والمدنيين فى قطاع غزة، حيث نشر مقطع فيديو يغنى فيه أغنية "صباح النور يا بيوت غزة" بصوت حزين ومتأثر بالأوضاع الحالية، وتقول كلمات الأغنية التي كتبها محمد مرعى. يا صباح النور يا بيوت غَزة العمر صمود، كلهُ وعِزة سلامات يا حزينة ما بتنامي وشروقك وغروبك دامي وعدوك مجرم وحرامي ع الزيف والكدب بيتغذا

يذكر أن أمير صلاح الدين شارك فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسلين، الأول هو "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

المسلسل الثانى "ستهم"، بطولة روجينا، جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، عابد عنانى، اسماعيل فرغلى، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.