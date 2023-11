شكرا لقرائتكم خبر عن هلا السعيد تجسد دور مهندسة ديكور وصديقة عائشة بن أحمد فى "روحى فيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هلا السعيد في بطولة "حكاية روحى فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب المقرر انطلاق عرضها في الثامنة مساء اليوم الأحد على قناة ON، وتجسد هلا خلال أحداث الحكاية شخصية ندا وهى الصديقة المقربة لبطلة العمل عائشة بن أحمد حيث تعمل مهندسة ديكور معها في نفس الشركة، ويتعرضان للعديد من المواقف في إطار تشويقى مثير.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.

وتعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

روحي فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكايات "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، و"عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل.

وفى سياق آخر تواصل هلا السعيد تصوير مشاهدها في مسلسل "حدوتة منسية" المقرر عرضها قريباً، والعمل بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.