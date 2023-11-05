30 ألف دولار شهريّاً من آل باتشينو كنفقة لطفله من نور الفلاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: كشفت وسائل إعلام أجنبية أنّ النجم العالمي آل باتشينو سيدفع مبلغ 110 آلاف دولار مقدّماً و30 ألف دولار شهريّاً لحبيبته نور الفلاح كنفقة لطفلهما رومان.

وفي التفاصيل، أكّد موقع “تي أم زي” الذي حصل على المستندات القانونية أنّ آل باتشينو والفلاح سيتقاسمان الحضانة القانونية لرومان، وسيكون لكلّ منهما رأي متساوٍ في قرارات التعليم وفي حضور الأنشطة اللامنهجية.

وسيتعيّن على آل باتشينو دفع 15 ألف دولار سنويّاً في صندوق التعليم، ويمكنه دفع ما يصل إلى 90 ألف دولار إضافية في نهاية العام اعتماداً على أرباحه.

وكانت الفلاح قد قدّمت مستندات قانونية إلى محكمة في لوس أنجلس طالبةً الحضانة الكاملة للرضيع، مضيفة أنّها تريد أن يحصل الممثل الشهير على “زيارة عادلة”.

وأتى ذلك بعدما طلب آل باتشينو من نور إجراء اختبار الأبوّة لإثبات أنّ الطفل ابنه، وتفاجأ عندما اكتشف أنّه رزق بطفل في الـ 83 عاماً.

وقد أفاد موقع “ماركا” حينها أنّ آل باتشينو لم يصدّق في البداية أنّه والد الطفل، فاضطرّت فلاح إلى إجراء اختبار DNA.