ابنة كيم كارداشيان “تأكل البصل كالتفاح”.. فيديو يحدث تفاعلا على السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بينما تقضم البصل كأنها تأكل التفاح.

وفي التفاصيل، كانت كارداشيان تحضر الطعام مع عائلتها عندما ظهرت ابنتها فجأة تأكل البصل.

وعبرت كارداشيان عن استغرابها من أكل ابنتها البصل أمام الكاميرا، فأجابت نورث باستهزاء: “هل تريدين بعضها؟”.

وشرحت كيم أن باستطاعة ابنتها تناول البصل من دون أن تدمع عيناها في حين دمعت عيناها من مجرد شم رائحتها.

وأثار فيديو نورث الجدل على وسائل التواصل وحصد آلاف المشاهدات في ساعات قليلة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع لقطات الطفلة التي تقضم البصل من دون تردد. وقال أحدهم ممازحاً: “التهام نورث بصلة نيئة كالتفاح يجعلها أكثر شخص مخيفاً في العالم. وأضاف آخر: “كيف تأكل نورث ويست البصل كالتفاح؟”.

ولطالما عبرت كيم عن إعجابها بشخصية ابنتها الكبيرة التي تعيش في عالمها الخاص ولا تسمح لأي كان أن يؤثر عليها أو يتحكم بها.