فن ومشاهير

نجما “الطائر الرفراف” مكرّمان في إسبانيا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز الممثّلان التركيّان مارت رمضان ديمير وبينار دينيز ومسلسل “الطائر الرفراف” بجوائز تكريميّة ضمن حدث “Produ Awards 2023” في إسبانيا.

وحاز ديمير على جائزة “أفضل ممثّل أجنبي (بلغة غير الإسبانية)”، ودينيز على جائزة “أفضل ممثّلة أجنبية (بلغة غير الإسبانية)”؛ كما حصل “الطائر الرفراف” على جائزة “أفضل مسلسل أجنبي (بلغة غير الإسبانية)”.

ويُذكر أنّ الموسم الثاني من “الطائر الرفراف” يحظى مؤخراً بمشاهدة عالية في تركيا والعالم العربي، إذ تزداد أحداثه تشويقاً وحماساً مع مرور كل حلقة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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