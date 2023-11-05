بسرية تامة.. كورتني كارداشيان وترافيس باركر يستقبلان طفلهما الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت كورتني كارداشيان وزوجها وترافيس باركر طفلهما الأول، وهو صبي، حسبما أكدت بعض المصادر لمجلة PEOPLE وموقع TMZ.

وقد كشف الزوجان في وقت سابق أنهما سيرحبان بصبي خلال حفل الكشف عن نوع المولود الذي أقاماه في يونيو، ثم تحدث مغني الروك عن ابنه في برنامج One Life One Chance مع توبي مورس أواخر الشهر الماضي.

ومن المعروف أن لدى كورتني 3 أولاد من سكوت ديسيك، رين أستون (8 سنوات)، وماسون داش (13 عاماً)، بالإضافة إلى ابنتها بينيلوب اسكتلندا (11 عاماً).

أما باركر فهو أب لـ3 أولاد أيضًا من زوجته السابقة شانا موكلر، لاندون (20 عاماً)، وألاباما (17 عاماً)، و(أتيانا دي لا هويا) 24 عاماً.

وذكر مصدر لموقع DailyMail البريطاني أن كورتني، البالغة من العمر 44 عاماً، قد وضعت مولودها قبل يومين، ولكنها لا ترغب في الكشف عن الخبر حالياً.

وفي السياق عينه، ذكر موقع TMZ أن كورتني شوهدت وهي تصل إلى مركز سيدارز – سيناي الطبي، أول أمس الخميس، وهو ما يؤكد أنها وضعت مولودها، كما شوهد ترافيس وشقيقتها كايلي وهما يدخلان إلى المستشفى.