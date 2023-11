تتصدر قوائم الأكثر مبيعاً.. مذكرات بريتني سبيرز تحقق مبيعات خيالية في أسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت مذكرات النجمة العالمية بريتني سبيرز The Woman in Me مبيعات بلغت 1.1 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها في أسبوعها الأول، وتشمل أرقام المبيعات الطلبات المسبقة ومبيعات المطبوعات والكتب الإلكترونية والكتب الصوتية التي قرأتها الممثلة ميشيل ويليامز.

ليس هذا فقط، إذ احتلت مذكرات بريتني سبيرز المرتبة الأولى في قوائم أفضل الكتب مبيعًا في أمازون، فقد أشاد النقاد بالمذكرات التي تم إصدارها في 24 أكتوبر الماضي، باعتبارها وصفاً دقيقاً ومقنعاً لصعود نجمة البوب إلى الشهرة العالمية وكفاحها المستمر.

من خلال The Woman in Me، تشارك بريتني سبيرز جمهورها حقائق قاسية من حياتها، وتشرح تفاصيل رحلتها المذهلة من نجمة مراهقة إلى واحدة من الفنانات الأكثر مبيعاً على الإطلاق. كما تحدثت سبيرز عن الوصاية التي دامت سنوات والتي منحت والدها السيطرة على جزء كبير من حياتها. هذا بالإضافة إلى كشفها عن عملية الإجهاض التي تعرضت لها أثناء علاقتها بجاستن تيمبرليك منذ أكثر من 20 عاماً.

تقول سبيرز: “لقد حان الوقت أخيراً بالنسبة لي لرفع صوتي والتحدث علناً. يستحق معجبيَّ سماع ذلك مني مباشرة. لا مزيد من المؤامرة، لا مزيد من الأكاذيب، أنا فقط أملك الماضي والحاضر والمستقبل”.

وقالت سبيرز في بيان أصدرته دار غاليري بوكس: “لقد وضعت قلبي وروحي في مذكراتي. وأنا ممتنة للمعجبين والقراء في جميع أنحاء العالم لدعمهم الثابت”.

في يوم نشره، شاركت سبيرز على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بها إنستغرام أن كتابها أصبح “مذكرات المشاهير الأكثر مبيعاً في التاريخ”، لكنه حتى الآن ليس حتى المذكرات الأكثر مبيعاً لعام 2023.

فقد باعت مذكرات الأمير هاري؛ “Spare”، التي صدرت في يناير، 1.6 مليون نسخة في الولايات المتحدة في أسبوعها الأول. ومع ذلك، فقد أصبحتThe Woman in Me، هي الأكثر مبيعاً في آخر أسبوع.

وحتى الآن، لا يوجد أي إصدار غير روائي يقترب من حجم سلسلة Harry Potter and the Deathly Hallows، للكاتبة جيه كيه رولينغ، والتي صدرت في عام 2007 وباعت أكثر من 8 ملايين نسخة في أول 24 ساعة.

من الناحية الفنية، ساعدت مذكرات سبيرز في إعطاء دفعة قوية لتدفقات ومبيعات كتالوغ الموسيقى الخاص بها، وفقاً لشركة Luminate، وهي شركة لتحليلات الموسيقى والترفيه.