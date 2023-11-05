بعد عودتها إلى الفن.. علا غانم تضع شرطًا واحدًا لتقديم دور “الأم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة علا غانم أنها لا تمانع تجسيد دور “الأم” في أعمالها الفنية القادمة لكن بشرط واحد هو اختيار فتاة بنفس عمر ابنتيها.

وأكدت علا غانم خلال لقائها فى برنامج الراديو بيضحك إنها لا ترفض تقديم دور “الأم” كما يروج البعض، وشرحت موقفها من الأمر إذ قالت أن المرّة الوحيدة التي رفضت فيها أن تقدّم هذه الشخصية كان بسبب عدم مناسبة الفنانة المرشحة لتقديم دور ابنتها، وقالت إنها توافق على تقديم دور أم بشرط أن تكون ابنتها في العمل من نفس سن أولادها في الحقيقة وليس أكبر حتى تكون شخصيتها مقنعة أمام الجمهور.

وكشفت علا غانم حقيقة الخلافات بينها وبين نجمات الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” مشيرة إلى أن كواليس التصوير كانت ممتعة، ولكن حدث خلاف في الرأي عبر جروب الواتساب وتدخلت بسمة لتهدئة الأمور.

وقالت علا: “اطمنت وارتحت بعودتي للفن بفيلم أولاد حريم كريم، وأعتبره الـCome Back لي في التمثيل، وترددت في قبول تقديم أعمال عديدة ورفضتها في النهاية، قبل أن أوافق في النهاية على فيلم أولاد حريم كريم.

وواصلت: “مصطفى قمر هو أول من عرض علي المشاركة في فيلم أولاد حريم كريم، ثم تحدث معي بعده المخرج علي إدريس، وكنت وقتها أعيش في أمريكا، ولكني كنت أستعد للعودة إلى مصر بعد 10 أيام، وبالفعل عدت وتقابلت معهما وشعرت أنها علامة من الله من أجل أن أعود للفن مجدداً”.

وأضافت: “الجزء الثاني من حريم كريم أحلى من الأول، لأننا كان لدينا مواضيع أكثر لمناقشتها، بعيداً عن فكرة الجزء الأول التي اقتصرت على الجري وراء مصطفى قمر زميلنا في الجامعة، بل رأينا في الجزء الثاني تطور حياة الحريم ومرورهن بتجارب عديدة، كما نقلنا مشاكل الجيل الجديد والقديم في هذا العصر”.

وحول غياب طلعت زكريا، قالت علا غانم: “افتقدناه في الجزء الثاني من الفيلم مثلما افتقده الجمهور، وفي النهاية محدش يقدر يعوض طلعت زكريا، زي ما محدش يعوض علاء ولي الدين أو عبدالحليم حافظ أو أم كلثوم أو غيرهم من النجوم لأنه لا يوجد تشابه بين أياً منهم”.