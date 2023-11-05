“قاتل مستأجر” يفتتح مهرجان مراكش للسينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة مهرجان مراكش الدولي للسينما عن افتتاح الدورة العشرين بفيلم “قاتل مستأجر”، وهو فيلم كوميدي بإيقاع سريع من إخراج ريتشارد لينكلاتر، يمزج بين الحركة والكوميديا الرومانسية، ومن المتوقع أن يكون واحداً من أهم النجاحات السينمائية في نهاية هذه السنة، وهو من بطولة الممثل المتألق كلين باول.

الدورة 20 من مهرجان مراكش الدولي للسينما التي ستقام في الفترة ما بين 24 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل، تضم قائمة عروضها الاحتفالية حضور المخرج الإيطالي ماتيو كاروني بفيلم “أنا القبطان”، وهو ملحمــة معاصـرة تحكي قصة شابين سنغاليين يطمحـان للوصـول إلى أوروبا.

ويعرض أيضاً فيلم “ذاكرة” لميشيل فرانكو وهو فيلم مؤثر تقــدم فيــه جيســيكا شاســتين، رئيســة لجنــة التحكيــم، دوراً رائعــاً.

كما سـيكون الممثـل الأسـترالي سـيمون بيكـر حاضـراً مـن خلال فيلم لإيفان سين بعنوان “ليمبو”، وهو فيلم تشويق بالأبيض والأسود.

ويعود ألكسندر باين، الفائز بجائزة النجمة الذهبية، بفيلم “عطلـة الشـتاء”، وهو كوميديـا يقودهـا بتأثـر عميـق ثلاثـي متميـز، وسـيقدم المخـرج المغربـي فـوزي بنسـعيدي فيلمـه “الثلـث الخالـي” وهو فيلـم ويسـترن غامـض وسـاخر عـن الليبراليـة المتطرفـة.

وسـتختتم العـروض الاحتفاليـة بفيلـم “ميكينـك أوف” لسـيدريك خــان، وهــو فيلــم كوميــدي اجتماعــي يعــرض كواليــس التصويــر الســينمائي مــن بطولــة المتألــق جوناتــان كوهين.

ويقدم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش نخبة من الأفلام السينمائية العالمية، تضم 75 فيلماً تنتمي إلى 36 دولة، مبرمجة في أقسام المهرجان: المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، العروض الخاصة، القارة الحادية عشرة، بانوراما السينما المغربية، عروض الأفلام للجمهور الناشئ، عروض ساحة جامع الفنا والأفلام التي سيتم تقديمها في إطار التكريمات.

تستهدف المسابقة الرسمية المخصصة للأفلام الطويلة الأولى والثانية لمخرجيها، الكشف عن مواهب جديدة في السينما العالمية. فمن بين 14 فيلماً تم اختيارها للمسابقة، هناك 10 أفلام هي الأولى لمخرجيها، و8 أفلام من توقيع مخرجات سينمائيات، تمثل 13 دولة، هي الولايات المتحدة، منغوليا، تركيا، وثلاثة أفلام من أميركا اللاتينية (البرازيل، تشيلي وكولومبيا) وثلاثة من أوروبا (البوسنة والهرسك، كوسوفو والمملكة المتحدة) وخمسة أفلام من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (مدغشقر، المغرب، السنغال، فلسطين).

وتضم “المسابقة الرسمية” أفلام: “عصابات” لكمال الأزرق (المغرب، فرنسا، بلجيكا، قطر، السعودية)، و”عالمنا” للوانا باجرامي (كوسوفو وفرنسا)، و”الابن الآخر” لخوان سيباستيان كويبرادا (كولومبيا، فرنسا والأرجنتين)، و”سجن في جبال الأنديز” لفيليبي كارمونا (تشيلي والبرازيل)، و”الهدير الصامت” لجوني بارينكتون (المملكة المتحدة)، و”الحصيلة” لكارولينا ماركوفيتش (البرازيل والبرتغال)، و”يوم الثلاثاء” لداينا أو. بوسيتش (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، و”بانيل وأداما” لراماتا – تولاي سي (فرنسا، السنغال ومالي)، و”باي باي طبريا” للينا سوالم (فلسطين، فرنسا، بلجيكا وقطر-وثائقي)، و”مدينة الرياح” لخاكفادولام بوريف – أوشير (فرنسا، منغوليا، البرتغال، هولندا، ألمانيا وقطر)، و”ديسكو أفريقيا” للوك رازاناجاونا (فرنسا، مدغشقر، موريشيوس، ألمانيا وجنوب أفريقيا)، و”المهجع” لنهير تونا (تركيا، ألمانيا وفرنسا)، و”نزهة” لأونا كونجاك (البوسنة والهرسك، كرواتيا، صربيا، فرنسا، النرويج وقطر)، و”كذب أبيض” لأسماء المدير (المغرب، مصر، السعودية وقطر-وثائقي).

تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية جيسيكا شاستين، الممثلة والمنتجة الأميركية الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي نقل عنها المنظمون تصريحاً تقول فيه: “إنه لشرف عظيم أن أحظى برئاسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش المرموق في دورته الـ20. يسعدني أن أعود مجدداً هذه السنة بعد مشاركتي الأخيرة في دورة 2011. وأتطلع للاحتفاء بالمواهب الخلاقة في السينما العالمية”.

وفضلاً عن رئيستها، تضم اللجنة في عضويتها كلاً من الممثلة زَر أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إدجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرجة الأميركية دي ريس، والمخرج السويدي المصري طارق صالح، والممثل السويدي ألكسندر سكارسجارد والكاتبة الفرنسية – المغربية ليلى سليماني.

ويقول المنظمون إن لجنة تحكيم دورة هذه السنة، بانتماء أعضائها لثماني دول مختلفة من القارات الخمس، تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كتظاهرة تحتفي بالإبداع السينمائي العالمي.