نوال الزغبي و”فخامة معاليك”.. رحلة النجاح والملايين مستمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر رحلة نجاح النجمة اللبنانية نوال الزغبي مع أغنيتها الجديدة “فخامك معاليك” بعد أكثر من شهر على صدورها، إذ حققت الأغنية أكثر من 16 مليون مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسميّة عبر موقع يوتيوب.

أغنية “فخامة معاليك” هي باللهجة الخليجية، من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي حققت معها نوال نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

صوّرت نوال الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج فادي حداد الذي سبق وتعاملت معه في أعمال مصوّرة سابقة، حيث ظهرت “النجمة الذهبية” بلوك شبابي وبصورة مبهجة تناسب أجواء الأغنية.

وكانت نوال الزغبي قد حصلت على جائزة “نجمة الغناء اللبنانية – العربية” في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023، الذي أقيم في صالة السفراء في كازينو لبنان، برعاية وزارتي السياحة والإعلام، وضمن فعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي”، تحت شعار: “Staying Alive… The Show must go on”.