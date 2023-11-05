الجمهور يشبه جورجينا رودريغيز بسبايردر مان .. وهي ترد

ميرنا وليد - بيروت - شبه الجمهو حبيبة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو بسبايدرمان بسبب وضعية اعتدمتها في صورة جديدة لها وهي ترتدي الجينز الضيق.

ونشرت جورجينا صورتين جديدتين لها مرتديةً الجينز وسترة ضيقة ممزية، مع حذاء باللون الأبيض، ووصف نفسها بانها محظوظة مشيرةً إلى علاقتها برونالدة حيث أنها نشرت فيديو لحبيبها وهو يسجل هدف. جورجينا لاحظت هذا التشبيه ونشرته عبر الحالة على صفحتها مرفقةً الأمر بالوجوه الضاحكة. وكانت قد فاجأت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، المتابعين بظهورها في ملعب كرة القدم في الرياض، وهي ترتدي هوت شورت من الجينز قصيراً للغاية، مع توب باللون الأسود ضيقة جداً وبقبة عالية.

ونسقت جورجينا مع إطلالتها حذاءً شتوياً عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد من الجلد باللون الأحمر.

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