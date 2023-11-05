خاص وبالفيديو - مايكل كبابة : هذا ما شجعني للعمل في مسلسل " لعينيكِ " .. وقريباً سأتحدث بالكويتي

ميرنا وليد - بيروت - الممثل مايكل كبابة، بدأ مشواره في عالم الشهرة من خلال مجال عروض الأزياء، كما ظهر أكثر من مرة في فيديو كليب غنائي واعلانات، ومن بين الفيديو كليبات التي شارك فيها فيديو كليب الفنانة نانسي عجرم "مية وخمسين" وفيديو كليب الفنانة نوال الزغبي " ولا بحبك "، كما قدم كبابة البرامج.



استطاع مايكل بوسامته وموهبته أن يلفت انتباه المشاهد، خاصة عندما ظهر لأول مرة كممثل في مسلسل "أمير الليل" بطولة الفنان اللبناني رامي عياش، وشارك بعدها في العديد من الأعمال التمثيلية بينها مسلسل "الزمن الضائع" مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" ومسلسل "سر"، ومؤخراً أنهى كبابة تصوير مسلسله الجديد "لعينيكِ"، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من كتابة الكاتب الراحل مروان نجار، وهو آخر كتاباته، قبل وفاته في شهر شباط/فبراير بداية العام الجاري.

مسلسل "لعينيكِ" من بطولة الممثلين مايكل كبابة، مايا داغر، عمر ميقاتي، نزيه يوسف، بريجيت عقيقي، رالف س. معتوق، كميل يوسف، رينيه غوش، سامي بو حمدان، سولانج تراك، بولين حداد، أسعد حداد، ميشال أضباشي، تأليف مروان نجار وإخراج ليليان بستاني.

موقع "الفن" التقى بالممثل مايكل كبابة في كواليس العمل وكان لنا معه لقاء تحدث فيه عن دوره في المسلسل والأمور التي شجعته للمشاركة بهذا العمل وعن التشابه بين شخصيته الحقيقية وشخصيته في العمل، كما كشف لنا أنه سيتحدث باللهجة الكويتية قريباً.

التفاصيل في الفيديو المرفق: