ميرنا وليد - بيروت - نشرت شقيقة الشاب علي الأتات نجل خبير الأعشاب زين الأتات صورتين لها مع شقيقها بمناسبة خطوبتها.

وكتب سمر سكر :"كنت ورح تبقى رفيق عمري وروحي".

وكان قد فجع خبير الأعشاب زين الأتات وزوجته السيدة سوزان في 4 من شهر أيلول/سبتمبر بوفاة علي وذلك بعد نقله الأسبوع إلى مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت.

وكان علي البالغ من العمر 31 عاماً، قد تعرض لحادث مروع في منطقة فردان، دخل على إثره إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو.

وفي التفاصيل، كان علي يقود دراجة كبيرة الحجم في منطقة فردان، لكنها انقلبت به وإصطدم رأسه بحافة الرصيف، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه وللأسف، فارق الحياة بسبب هذا الحادث الاليم.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة خبير الأعشاب زين الأتات تنشر لقطات مبكية مع شقيقها الراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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