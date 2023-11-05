أمير كرارة ينفجر غاضباً ويصف هذا الأمر بقلة الأدب

ميرنا وليد - بيروت - فجر الممثل المصري أمير كرارة غضبه بسبب خبر عن استبعاد الممثل المصري محمد سلام من مسلسله "بيت الرفاعي" الذي يشارك به في رمضان 2024.



ونشر أمير كرارة صورة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لخبر انتشر عن اتخاذه قرار استبعاد محمد سلام واختيار الممثل أحمد رزق ليكون بدلا منه في المسلسل.

ونفى كرارة الأمر وكتب تعليقاً:"الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة موقع رخيص وقلة آدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقه واحترام أولاد بلدهم اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب".

محمد سلام كان قد كتب عبر صفحته أنه اعتذر عن السفر للرياض للمشاركة في مسرحية "زواج إصطناعي" لأنه لا يستطيع أن يقدم عمل كوميدي في ظل ما تشهده فلسطين وتوقع أن يتم إلغاء المسرحية لكن ذلك لم يحدث.