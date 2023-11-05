في تصريح مفاجئ .. نادين نسيب نجيم تعلن أنها ستعتزل قريباً

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو لها يظهرها خلال مشاركتها في مؤتمر "هي هَبْ Hia Hub" على هامش فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض".



وفي جلسة حوارية بعنوان "البحث عن الحقيقة" كشفت نادين أنها في صدد اعتزال التمثيل قريباً، كونها تعتبر أنها يجب أن تنهي مسيرتها وهي في قمة نجاحها.

وتحديداً قالت نادين نسيب نجيم بالإنكليزية:"أعتقد أن هذا القرار سيكون قريباً"، ولكن لم تحدد نادين الوقت الذي ستعتزل فيه.

وما زالت خطة نادين نسيب للإعتزال لم تحدد معالمها كونها تعتبر أن هذه الخطوة يجب أن تكون مدروسة جيداً.