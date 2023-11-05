التفاصيل الكاملة لاجتماع نقابة الممثلين مع شعبة الإنتاج.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أمس، الأحد، مع شعبة الإنتاج القضايا الخاصة بالمهنة.

جاء الاجتماع من أجل تفعيل قرارات النقابة الخاصة بإيقاف مكاتب الكاستنج والممثلين المخالفين للوائح النقابة، وهي القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

نقابة الممثلين توقف التعامل مع 3 من الكاستنج دايركتور

وكان أوقف مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية كالتالي:-

"قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رفم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".

قرارات نقابة المهن التمثيلية

ويشار إلى أن كانت نقابة المهن التمثيلية، قررت مؤخرًا وقف التعامل مع 20 فناناً وعدم إعطائهم تصريحات بالعمل مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح، في حال عدم استجابتهم للوائح.

وكان وجّه الدكتور أشرف زكي، في بيان للنقابة جميع شركات الإنتاج بحظر التعامل معهم الى حين تسوية أوضاعهم.

فيما قرر الدكتور اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، منع طلاب معهد الفنون المسرحية من العمل قبل حصولهم على تصريح من النقابة، ووجه تحذيرًا لشركات الإنتاج من التعاقد معهم.