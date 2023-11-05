التفاصيل الحقيقية لمنع المطربة الفلسطينية "نعمة" عن الغناء

ياسر رشاد - القاهرة - الحرب على الشعب الفلسطيني من الجيش الإسرائيلي تزداد قسوة وعنف، وليس من قبل العدو الصهيوني فقط ولكن أعلنت شركة أجنبية تناصر الدولة الأسرائيلية في احتلالها على فلسطين، عن إلغاء تعاقدها مع المطربة الفلسطينية نعمة، وذلك بعد دعمها الكامل لبلادها فلسطين.

إذ نشرت المطربة الفلسطينية "نعمة" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوست وقالت فيه :"بعد أن تم إلغاء تعاقدي من قبل شركة أجنبية بسبب التحدث ضد احتلال وطني فلسطين، كنت أشعر بعدم الأمان ، واقترحوا عليّ تهدئة المواقف المؤيدة للفلسطينيين ، ولم أتوقف ، واصلت المضي قدما، لم يعد لدي ما أخسره وأنا سعيدة للغاية لأنني لم أستسلم للضغوط".

نعمة

ويذكر أن إذ أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن استشهاد الفنانة الفلسطينية وابنتيها " لينا، سارة، ".

قائلين “استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها " لينا، سارة، أثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

إيناس السقا

من هي الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

اسمها بالكامل إيناس محمد السقا من مواليد غزة 26 مارس عام1970 ، درست هندسة الديكور وحصلت أيضاً على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة، شاركت في العديد من الأعمال الفنية على المسرح وكانت من أوائل العاملات فيه ومن بين المسرحيات التي قدمتها كانت “الدب”، “في شي عم بيصير”وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

أعمالها الفنية

مسرحية "الدب" و"في شي عم بصير" بالتعاون مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

مسرحية "فيلم سينما" للمخرج حسين الأسمر عام 2009.

مسرحية "كل شي تمام" نص لعاطف أبو سيف و إخراج حسين الأسمر عام 2010.

مسرحية "نساء غزة وصبر أيوب" للمخرج سعيد البيطار عام 2011. وحضر الافتتاح الفنان السوري دريد لحام وزوجته.

مسرحية "كلهم أبنائي" للمخرج ناهض حنونة، نص لآرثر ميلر عام 2011.

فيلم "ميلاد" للمخرجة أماني أبو رمضان عام 2008.

فيلم "عصفور الوطن"، إخراج مصطفى النبيه عام 2010.

فيلم "سارة" للمخرج خليل المزين، وهو فيلم روائي طويل حاز العديد من الجوائز العالمية عام 2014.

اللحظات الأخيرة في حياة إيناس السقا

وحكي إسلام قاسم، أحد أقارب الفنانة الفلسطينية إيناس السقا " أخر لحظات عاشتها قائلا:" بنت عمي إيناس السقا وابنتيها شهيدات عائلة أبو سيدو، تم التعرف عليهن اليوم في مستشفى الشفاء بغزة، كل الرحمة والخلود للشهداء.. ريتا كانت مع أمها إيناس وأخواتها لين وفرح وأخيها إبراهيم نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديده بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة ، حيث تم استهداف المنزل على رؤوس اللي فيه".

استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان في غزة

استشهد الفنان الفلسطيني، علي نسمان، منذ ساعات، خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة، إذ تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، في مختلف الصفحات، صورًا ومقطع فيديو لاستشهاد الفنان الفلسطيني، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية في إحدي الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة.

علي نسمان

وظهر نسمان في الفيديو، الذي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل وفاته، قائلًا: "الاحتلال مش قادر على الأبطال اللي بيخبطوا على وشهم، بس قادرين على المدنيين اللي في غزة، الاحتلال مش قادر على اللي بيخبطهم على مناخيرهم، الدولة النووية اللي عاملة نفسها دولة".

واستكمل حديثه قائلًا:" مش قادرين على الجنود الفلسطينيين وهذا ما وعدنا به الله ورسوله، وأنا بحكي معاكم ممكن ينزل حجز بلوك عليا وتنتهي الرواية أو الرسالة، وهو شرف عظيم، وفي النهاية أن ربنا يصطفي منا الشهداء، شوفنا أطفال غزة بيلعبوا بيهم لعب، حياك الله يا شعب فلسطين، والله لو علمتوا إيه لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله".

نبذة عن الشهيد الراحل الفنان علي نسمان:

على نسمان مواليد 15 أبريل 1985

ولد علي عبدالله حسن نسمان في غزة، وهو ناشط سياسي وكوميدي ومدون فلسطيني.

شارك في مسلسلات فلسطينية عدة، من بينها مسلسل “الروح”، ومسلسل “بوابة السماء”.

نشط على مواقع التواصل الاجتماعي بصفته مدونًا فلسطينيًا، وكان من أبرز المدوّنين، نشط ضد الاحتلال الإسرائيلي واتفاقية أوسلو التي تقودها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وكان من أهم النشطاء البارزين خلال عملية طوفان الأقصى.

وينحدرُ من شمال مدينة غزة وقد قضى هناك سني عمره. أنهى الثانوية العامة وحصل بعد ذلك على شهادة البكالوريوس في إدارة المال والأعمال، وحصل على الدبلوم في إدارة المنظمات.

عمل نسمان في مجال النجارة، وشارك في مسلسلات فلسطينية عدة، بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.