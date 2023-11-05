شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لفيلم "سنة أولى خطف" قبل طرحه قريبًا فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "سنة أولى خطف" البوستر الدعائى الرسمى للعمل تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وتصدر البوستر الأربعة أبطال الرئيسين بيومى فؤاد ومى كساب وأحمد فتحى وياسر الطوبجى وبصحبتهم 5 أطفال لاسيما أن العمل ينافش قضايا لها علاقة بالأسرة والأطفال.

بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، وسيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر.



البوستر الرسمى لفيلم سنة اوىلى خطف

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن بيومى فؤاد ومى كساب يعرض لهما حالياً في السينمات فيلم "الخميس اللى جاى" والذى يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.