شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة بعد طرح "قاتلنى وجاي تقولي شالوم": فلسطين في قلوبنا وجزء مننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد شيبة عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "قاتلنى وجاى تقولى شالوم" الذى طرحها مؤخرًا دعمًا للشعب الفلسطينى، وقال لـ"الخليج 365": "الحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية وإشادات كبيرة على الأغنية، خصوصًا أن فلسطين في قلوبنا جميعًا وهى جزء مننا، وربنا يكون في عونهم وينصرهم، ولابد من تقديم رسالة للعالم بلغات مختلفة ووقفات تضامن مع فلسطين في كل مكان".

وطرح النجم أحمد شيبة أغنية جديدة تحمل اسم "قاتلنى وجاى تقولى شالوم" على اليوتيوب، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني وتنديد بما يحدث فى قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى وتقول كلمات الأغنية:

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم ازاي بدون اثبات

وأدى أحمد شيبة مؤخراً عمرة لوالدته الراحلة، ونشر صورا من أمام الكعبة، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها :" لبيك اللهم عمرة عن أمي اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".