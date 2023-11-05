بالصور- كيندال جينر تحتفل بعيد ميلادها الـ 28 بهذا اللوك الرائع

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر صور من إحتفالها بعيد ميلادها الـ 28 وذلك عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بفستان رائع باللون الأبيض طويل من دون أكمام أوفشولدرز، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، عايدت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان أختها كيندال جينر بمناسبة عيد ميلادها بصور من ولحظات جمعتهما منذ الطفولة وحتى الأن، وعلقت عيلها برسالة معبرة قالت فيها: "كيندال، أنت واحدة من أكثر الأرواح النادرة والوفاء واللطيفة والمتعددة الأوجه التي عرفتها على الإطلاق. أنت مليء بالإبداع والرحمة والفضول والغموض في آن واحد. لقد فتحت ذهني لوجهات نظر مختلفة في الحياة. أنت تشجع الآخرين على تحدي أنفسهم، وأن يكونوا نسخة أفضل مما هم عليه. أنت التعريف الحقيقي لجاك من جميع المهن...عارضة أزياء، ملكة التكيلا، دي جي، مصور فوتوغرافي، عاشق للحيوانات، صاحب صحة فوق العادة، مدمن للأدرينالين، بطل مصارعة الأذرع..... هذه القائمة ستكون طويلة جدًا إذا كتبت كل شيء تتفوق فيه في الطريقة التي تعيش بها الحياة تتم بشكل جميل".

