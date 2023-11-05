- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة الإماراتية بلقيس انظار الجمهور بعد ظهورها الأخير بلوك رائع من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بأناقة عالية فكانت ترتدي سترة رسمية باللون الأسود مع سروال ضيق بنفس اللون وحذاء عالي، وتركت بلقيس شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت أحدثت صورة تجمع بلقيس بالممثلة التركية توبا بويوكستون، ضجة كبيرة، وذلك في عرض أزياء فالنتينو لمجموعة ربيع/صيف 2024، في أسبوع الموضة في باريس.
وقد تألقت الفنانة الإماراتية بلقيس، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه بدلة شيك باللون الاحمر، مع معطف من دار أزياء "Valentino"، وإعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها، مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- بلوك يحبس الأنفاس..بلقيس تتألق بالاسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.