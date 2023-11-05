بالصورة- بلوك يحبس الأنفاس..بلقيس تتألق بالاسود

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة الإماراتية بلقيس انظار الجمهور بعد ظهورها الأخير بلوك رائع من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بأناقة عالية فكانت ترتدي سترة رسمية باللون الأسود مع سروال ضيق بنفس اللون وحذاء عالي، وتركت بلقيس شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أحدثت صورة تجمع بلقيس بالممثلة التركية توبا بويوكستون، ضجة كبيرة، وذلك في عرض أزياء فالنتينو لمجموعة ربيع/صيف 2024، في أسبوع الموضة في باريس.

وقد تألقت الفنانة الإماراتية بلقيس، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه بدلة شيك باللون الاحمر، مع معطف من دار أزياء "Valentino"، وإعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها، مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

