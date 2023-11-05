بأوقات جميلة مليئة بالرومنسية..غريس أيانيان تعايد زوجها جو أشقر بمناسبة ذكرى زواجهما

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة غريس أيانيان زوجها الفنان اللبناني جو أشقر بمناسبة ذكرى زواجهما، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص أظهرت من خلاله لحظات جميلة قضتها مع زوجها جو معلقةً عليه بالقول : "إلى حب حياتي، ذكرى سنوية سعيدة!إلى الأبد ودائمًا".



وكان طرح الفنان اللبناني جو أشقر جديده الغنائي "رقصونا يلا" بشكل فيديو كليب على يوتيوب من اخراج جو بو عيد. الاغنية التي تدعو للروح الايجابية تحث على الابتعاد عن هموم الحياة اليومية وهي باللهجة المصرية من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

الاغنية تخطت الـ2000000 مشاهدة على يوتيوب وذلك بعد اسبوع على طرحها. ويعود جو أشقر بهذه الاغنية بصورة الفنان المحب للحياة.

