التفاصيل الكاملة للحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم

ياسر رشاد - القاهرة - تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اخبار بأن تدهور الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم، وعلق نقيب الممثلين اللبنانين نعمة بدوي قائلا:" الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم مستقرة ، وأنه سيغادر المستشفي في القريب العاجل.

واستكمل نقيب الممثلين اللبنانيين حديثه قائلا:" فادى إبراهيم يعاني حاليا من إلتهاب في الدم ناجم عن خضوعه لغسيل الكلي ، وما دفع النقابة لطلب التبرع له بوحدات دم من فصيلته".

وأضاف نقيب الممثليين اللبنانين :"الحمد لله استطعنا تأمين وحده مطابقة لفئة دمه، وجرى الاحتفاظ بوحدتين للأسبوع المقبل، إذا احتجنا لن نتردد بطلب التبرع "

نعمة بدوي

وأشار بدوي إلى أن فادي إبراهيم سيستمر بالخضوع لغسيل الكلى مرتين أسبوعيا، مؤكدا أن وضعه الصحي يتحسن وهو مصر على تخطي أزمته الصحية، والعودة الى جمهوره مجددا الذي لطالما وقف إلى جانبه وسانده لتخطي كل المحن التي مر بها طيلة مسيرته الفنية

فادي إبراهيم

من هو الفنان اللبناني فادي إبراهيم

صبح فادى إبراهيم ممثلاً ولم يكن ذلك فى الحسبان لأنه كان يريد الإلتحاق بالمدرسة الحربية وأن يصبح ظابط طيران وبالفعل قدم طلب لتحقيق حلمه وطلبوا منه موافقة أهله ولكن والدته رفضت ذلك ووقفت أمام تحقيق هذا الحلم وإلتحق بالطيران المدني ولكنه لم يكمل في هذا المشوار أيضاً فنصيبه إختار له طريق الفن والتمثيل.

فادي إبراهيم

عاش النجم اللبناني فادي ابراهيم في التسعينيات نجومية كبيرة عندما شارك في مسلسلَي "العاصفة تهبّ مرتين" و"نساء في العاصفة" إلى جانب النجمة اللبنانية رولا حمادة، وكان حينها نجماً كبيراً أحبّته النساء في لبنان والعالم العربي، ورغم مرور الزمن استطاع فادي أن يحافظ على بريق نجوميته مع تقدّمه في العمر، فهو حالياً يشارك في أعمال مميزة لها بصمة في عالم التمثيل، وتابعه الجمهور في مسلسل "سر"، كما كانت له مشاركة في الجزء الأول من مسلسل "عروس بيروت"، ليغيب عن جزئه الثان بعد ذلك دون معرفة سبب استبعاده وقد شارك مع الفنان عادل إمام فى مسلسل “فرقة ناجى عطا الله”.