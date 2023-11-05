إليسا تُغني في ليالي شتاء الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة إليسا في موسم الحفلات الشتوية المقامة في الإمارات 2023، والتي تضم عدد كبير من نجوم الغناء حول العالم.

موعد حفل إليسا الجديد في الإمارات

ومن المقرر أن يقام الحفل في الت 28 من ديسمبر القادم في كوكاكولا أرينا بـ دبي، ويشاركها الحفل الفنانة هيفاء وهبي والفنان سيف نبيل.

حفلات إليسا في اكتوبر 2023

كانت قد شاركت إليسا حديثًا في سلسلة حفلات الـ “أون لاين”، التي أقيمت في مطلع نوفمبر الجاري مع فنان العرب محمد عبده والفنان تامر عاشور والفنانة أصالة عبر إحدى التطبيقات الترفيهية الجديدة المختصة في نقل ذلك النوع من الحفلات.

قدمت إليسا الحفل وسط سيل من الاعتراضات والانتقادات على إقامة حفلات موسم الرياض في ظل الأحداث العصيبة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الحرب الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت بعملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الجاري، فهل كان الفستان الأسود تهدئة الغضب رمزًا مع استكمال جدولها الغنائي، أم هو مجرد لون بمحض الصدفة.

فعاليات موسم الرياض 2023

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الترفيه السعودية، عن النسخة الرابعة من موسم الرياض، تحت شعار "Big Time"، والتي ستنطلق فعالياته في أواخر أكتوبر الجاري.

شوَّقَ آل الشيخ رواد موسم الرياض هذا العام لفعالياته وأحداثه الترفيهية الاستثنائية، قائلًا: "حفل افتتاح الموسم هذا العام سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل".

فعاليات موسم الرياض 2023:



سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

حفلات موسم الرياض 2023 ونجوم عربية وعالمية:

على الصعيد الغنائي، سيقدم موسم الرياض 2023 تجربة غنائية فريدة من نوعها واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة على المستوي السمعي والبصري، واستقبال نجوم الغناء محليا ودوليًا وعالميًا، التي اعتاد عليها روّاد الموسم.

يضم "موسم الرياض 2023" 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي "سوق الأولين"، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، و"حديقة الحيوانات بالرياض"، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن "حديقة السويدي" مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة، ويشهد أيضًا إقامة مسابقة "الكنز" بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.