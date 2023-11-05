ظهر مغني الراب الأمريكي كاني ويست حافي القدمين في مقطع فيديو متداول، أثناء تواجده في أحد فنادق الرياض.

وظهر ويست في الفيديو وهو يرتدي ملابس سوداء تشبه البيجامة، وكان يجري ليلحق بالمصعد، لكنه لم يتمكن من الوصول إليه.

وبحسب ما ذكر، فإن ويست كان قد حضر النزال التاريخي بين نجمي الفنون القتالية المختلطة فرانسيس نجانو وتايسون فيوري، ثم أكمل تواجده في المملكة لإحياء حفلات خاصة به.

كانت هذه تفاصيل خبر كانيي ويست يظهر حافي القدمين في فندق بالرياض.. شاهد ماذا فعل ليلحق بالمصعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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