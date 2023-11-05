بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام: إحنا مش بتوع فلوس وأنا بشرف بلدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في كلمته عقب انتهاء واحدة من ليالي مسرحيته الجديدة "زواج اصطناعي" والتي تُعرض حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حرص الفنان بيومي فؤاد على توجيه التحية للفنان محمد أنور، مؤكدا أنه أنقد موقف بقبوله المشاركة في العمل قبل ساعات من انطلاقه.

ونشرت الصفحة الرسمية للمذيع وصانع المحتوى عبدالرحمن السيد عبر موقع "X- تويتر سابقا"، فيديوهات كلمة بيومي، والتي هاجم فيها الفنان محمد سلام بدون ذكر اسمه، إذ أشار أن من حق الفنان أن يعتذر عن عدم المشاركة في العمل ولكن ليس من حقه أن يغلط في فنه.

وجاء نص تصريحات بيومي فؤاد، والتي ردد بعضها باكيا، على النحو التالي:

- بنشكر دعمكم وبنشكر مساندتكم لأنور ولينا أنا فنان مصري وليا الشرف

- اسمحولي أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ لوقوفه الدائم جانبنا، وأشكر الدكتور راكان وكل رجال صلة وعلى رأسهم صديقي عدنان الكيال، المسرحية إنتاج اتنين لسه مقبضوناش لحد دلوقتي محمد نصار وصلاح الجهيني، تأليف وإخراج عيل ولا له لازمة محمد محمدي.

- جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، مش جايين نضحك احنا جايين نقدم فننا، احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا.

- شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهوره في كل الدول، شيء عظيم إني أخرج اتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم اني مصري أنا بشرف بلدي.

- من حقك انك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك، إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا.

- أنا وكل زملائي بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، كتر خيركم.

- إحنا بنقدم فن بنتعب ونشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك، لو الموضوع كده يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، احنا بنقدم فن تحياتي لحضراتك أنا آسف.

- أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس والله العظيم مش بتوع فلوس، العرض ده لو قعد 15 يوم تاني بدون أجر، سيادة المستشار يعلم احنا يبقى لينا الشرف ونبقى فرحانين جدا، تحياتي لحضراتكم وأنا آسف.

- إحنا اتظلمنا واتهانا واحنا جايين نقدم فن.

كان الفنان محمد سلام أعلن انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي قبل وقت قصير من خروجها للنور، مؤكدًا أن لن يقدر على الوقوف على خشبة المسرح، وسط ما يتعرض له أهالي غزة من قبل وجرائم وحشية، وحل بدلا عنه في نفس الدور الفنان محمد أنور.

المسرحية يشارك في بطولتها الفنانة مي عز الدين، الفنان بيومي فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، وتُعرض ضمن موسم الرياض في السعودية.