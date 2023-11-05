أحدث ظهور لـ نادين نجيم.. والجمهور يعلق: "يا جمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نادين، صورًا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها بدلة سوداء وجاكيت وردي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "كل يوم بتكوني انضج وأذكى وأكثر تصالحًا مع نفسك، يا جمالك، ما شاء الله، زي القمر".

يذكر أن الفنانة نادين نجيم، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وأخيرًا" وشاركها في البطولة قصي خولي، منى واصف، وسام صباغ.